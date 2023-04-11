В Мурманске первоклассники посетили пожарно-спасательную часть

Ученики первого класса школы № 49 Мурманска пришли в гости в четвертую пожарно-спасательную часть. Фото: vk.com/mchs_murmansk

У школьников и детсадовцев в Мурманской области есть возможность посещать пожарные части, чтобы увидеть, как работают те, кто приходит на помощь в трудную минуту. Так, ученики первого класса школы № 49 Мурманска пришли в гости в четвертую пожарно-спасательную часть.

- Юные гости увидели, где отдыхают и тренируются спасатели и огнеборцы, побывали в сердце пожарной части – диспетчерском пункте, куда поступают вызовы от граждан, но самое интересное ждало впереди - бокс с пожарной автотехникой. Ребята с интересом рассматривали аварийно-спасательные автомобили, пожарные автоцистерны, оснащенные гидравлическим инструментом, насосами, наборами рукавов и стволов, дыхательными аппаратами, - рассказала начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Как пояснила волонтер Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Ксения Науменко, юных северян также учили, как обезопасить себя в разных ситуациях.

- Мы рассказываем не только о том, как вести себя в лесу или на улицах. Бывают, например, техногенные ЧП. И залог успешного спасения - это когда дети знают, как себя вести, - уточнила волонтер.

Особенно понравилась школьникам демонстрация боевой тревоги.

Напомним: в Мурманске в рамках «Безопасной Арктики-2023» тушили условный пожар на ледоколе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru