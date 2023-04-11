В Мурманске сотрудники ГИБДД проводят проверку после парковки машины на тротуаре

В Мурманске водитель, решивший припарковаться на тротуаре, будет привлечен к ответственности. Фото: t.me/murmansk_chp

В Мурманске водитель, решивший припарковаться на тротуаре, будет привлечен к ответственности. Фотографию нарушения выложили в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+), после чего инцидентом заинтересовались в полиции.

- По факту нарушения водителем правил остановки/стоянки автомобиля на тротуаре проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в Мурманске в отношении пьяного водителя возбудили уголовное дело.

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