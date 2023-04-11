В Кировске поймали 24-летнего владельца наркобизнеса

Довести свой преступный умысел до конца северянин не смог, так как правоохранители его поймали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ФСБ задержали 24-летнего кировчанина, который торговал наркотиками в Кировске и Апатитах. Для этого молодой человек использовал Интернет-площадку, сбывая запрещенные вещества через закладки-тайники.

Довести свой преступный умысел до конца северянин не смог, так как правоохранители его поймали.

- При личном досмотре у злоумышленника изъяли более 5 граммов метамфетамина и более 4 граммов марихуаны, - сообщили в УФСБ России по Мурманской области.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

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