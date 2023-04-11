Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 апреля 2023 14:51

В Кировске поймали 24-летнего владельца наркобизнеса

У мужчины конфисковали марихуану и метамфетамин
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Довести свой преступный умысел до конца северянин не смог, так как правоохранители его поймали.

Довести свой преступный умысел до конца северянин не смог, так как правоохранители его поймали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ФСБ задержали 24-летнего кировчанина, который торговал наркотиками в Кировске и Апатитах. Для этого молодой человек использовал Интернет-площадку, сбывая запрещенные вещества через закладки-тайники.

Довести свой преступный умысел до конца северянин не смог, так как правоохранители его поймали.

- При личном досмотре у злоумышленника изъяли более 5 граммов метамфетамина и более 4 граммов марихуаны, - сообщили в УФСБ России по Мурманской области.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru