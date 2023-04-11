В Мурманске для мальчиков провели мастер-класс по деревообработке «Трудовик»

Для мальчиков провели мастер-класс по деревообработке «Трудовик». Фото: Русский культурный центр «Рябиновый край»

Часто родители сетуют, что дети слишком много сидят в интернете и заняты гаджетами, оставляя в стороне живое общение с друзьями, спорт и другие развлечения. Трудовым воспитание ребят, которое помогает понять, что реальный мир интереснее виртуального, в Мурманске занимаются в рамках проекта «Семейный лад».

Так, для мальчиков провели мастер-класс по деревообработке «Трудовик».

- Год наставника напрямую связан с нашим проектом. Мастера-наставники обучают мальчишек работе с деревом и электроинструментом. Ребята практически самостоятельно изготовили полку для специй. Благодарим мастеров Дмитрия, Ивана, Андрея за науку и помощь! - рассказали руководители проекта.

Реализацию «Семейного лада» подержал грантовый конкурс «Православная инициатива-2023» фонда «Соработничество».

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