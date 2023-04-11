В Баренцевом море с вертолетов ищут двух пропавших рыбаков

В Баренцевом море пропали два рыбака. Фото: vk.com/murmansk_dtp
В Баренцевом море пропали два рыбака. Мужчины вечером 10 апреля отплыли на лодке от берега Териберки, а позже у судна заглох мотор. Местонахождение северян не известно.
- В поисковой операции задействовано судно «Часовой», вертолеты Ка-32 и МИ-8, которые в сумме налетали пять с половиной часов, - сообщили в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+).
Напомним: в Мурманске женщина уехала на работу и пропала. Евгению Меренкову ищут с 5 апреля.
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