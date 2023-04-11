В Мурманской области за продажу энергетиков детям будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей

Обсуждение продлится до 28 апреля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На портале Мурманской области «Открытый электронный регион» размещен проект внесения изменений в закон «Об административных правонарушениях». Инициатором выступает местное министерство образования и науки.

Так, в законе пропишут наказание за продажу энергетиков несовершеннолетним.

- Розничная продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, - говорится в тексте проекта.

Обсуждение продлится до 28 апреля.

Напомним: в Мурманской областной Думе поддержали законопроект губернатор о включении молодых ученых в приоритетную категорию участников программы «Свой дом в Арктике». Ранее в нее были включены участники СВО, работники здравоохранения и образования, многодетные семьи.

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