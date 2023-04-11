Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 13:39

В Мурманской области за продажу энергетиков детям будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей

Законопроект вынесен на обсуждение
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Обсуждение продлится до 28 апреля.

Обсуждение продлится до 28 апреля.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На портале Мурманской области «Открытый электронный регион» размещен проект внесения изменений в закон «Об административных правонарушениях». Инициатором выступает местное министерство образования и науки.

Так, в законе пропишут наказание за продажу энергетиков несовершеннолетним.

- Розничная продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, - говорится в тексте проекта.

Обсуждение продлится до 28 апреля.

Напомним: в Мурманской областной Думе поддержали законопроект губернатор о включении молодых ученых в приоритетную категорию участников программы «Свой дом в Арктике». Ранее в нее были включены участники СВО, работники здравоохранения и образования, многодетные семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru