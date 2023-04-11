Четверых детей убитой в Кировске женщины взяли под опеку

Мужчина подкараулил северянку, когда она шла с работы, и расстрелял из пневматической винтовки, затем затолкал в машину, где женщина умерла.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Кировске четверых детей, чью 42-летнюю мать зверски убил бывший муж, взяли под опеку. Об этом «КП»-Мурманск» рассказала уполномоченная по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева.
- Дети переданы под опеку родственникам. Ребята не разделены, находятся в одной семье, - уточнила детский омбудсмен.
Напомним, что трагедия произошла в ночь на 26 марта. Мужчина подкараулил северянку, когда она шла с работы, и расстрелял из пневматической винтовки, затем затолкал в машину, где женщина умерла.
Экс-супруга кировчанки задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям: о похищении и убийстве человека.
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