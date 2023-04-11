Руководство Мурманска осмотрело готовящийся к ремонту в 2023 году двор

Мурманск готовится к традиционным работам по обновлению, которые обычно начинаются весной и длятся до осени. Фото: Администрация города Мурманска

Мурманск готовится к традиционным работам по обновлению, которые обычно начинаются весной и длятся до осени. В рамках кампаний ремонтируют дворы, дороги, идет озеленение.

Руководство города - глава Мурманска Игорь Морарь и глава администрации Юрий Сердечкин - выехало на один из объектов, который приведут в порядок в этом году. Речь идет о дворе за бывшим магазином «Электрон» площадью почти в 3281 квадратный метр

В рамках кампаний ремонтируют дворы, дороги, идет озеленение. Фото: Администрация города Мурманска

- Согласно утвержденной концепции, здесь планируем выполнить ремонт покрытия проезжей части и тротуаров, обновить контейнерную площадку, восстановить колодцы и газонные ограждения, заменить систему наружного освещения. На месте корта появятся современные детская и спортивная площадки с тартановым покрытием, а также зона с газоном и лавочками, - сообщил Игорь Морарь.

Напомним: в Мурманске установлена очередность дворов для благоустройства новых детских площадок.

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