«Хорошая птица. А какой характер!» Мурманский областной краеведческий музей получит тело редкой птицы

Выхаживать Сяпу взялись Анастасия Тимофеева и Наталья Раевская, которые известны в Мурманской области тем, что спасают диких птиц. Фото: Анастасия Тимофеева

Осенью 2022 года в Ленинском округе Мурманска нашли сапсана с серьезными травмами и проблемами со здоровьем. Так, помимо травмы плеча у нее обнаружились пневмония, разрыв связок, воспаление ЖКТ, паразиты и много других опасных для жизни диагнозов.

Выхаживать Сяпу взялись Анастасия Тимофеева и Наталья Раевская, которые известны в Мурманской области тем, что спасают диких птиц.

Увы, здоровье сапсана было так запущено, что лечение не помогло - Сяпы не стало. Тогда Наталья и Анастасия решили передать ее тело Мурманскому областному музею, чтобы там сделали чучело редкой краснокнижной птицы. На то, чтобы согласовать эту процедуру, понадобилось несколько недель из-за особенного охраняемого статуса сапсана. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования дала добро.

- Тело сапсана Сяпы официально разрешено передать в Мурманский краеведческий музей. Мы с Натальей очень скучаем по ней, хорошая птица. А какой характер! Память будет увековечена в качестве выставочного экспоната, - написала на своей странице в «ВКонтакте» Анастасия Тимофеева.

Напомним: в Полярных Зорях на озере, где уже немного сошел лед, заметили пару лебедей. Благородных птиц сняли на видео.

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