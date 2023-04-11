Пьяный водитель из Мурманска после задержания сотрудниками ДПС: «Пузырь водки для мужика - это нормально!»

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске поймали водителя Kia, который врезался в машину, припаркованную на улице Октябрьской. Выяснилось, что мужчина был пьян - медосвидетельствование показало во выдыхаемом им воздухе 1,789 мг/л этанола. Нарушитель прокомментировал это так: «Пузырь водки для мужика - это нормально!».

Автомобиль сотрудники ДПС отправили на штрафстоянку, а водителя доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

- Оказалось, что в ноябре 2021 года северянин уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение и был лишен права управления на полтора года. Также он ранее получил штраф за отсутствие страхового полиса на машину, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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