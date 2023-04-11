По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Мурманске обновят 14 километров дорожного полотна

Всего в 2023 году приведут в нормативное состояние более 14 километров дорожного покрытия в рамках нацпроекта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области составлен список дорог, которые в первую очередь приведут в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Так, в Первомайском районе будут отремонтированы улица Шевченко, проспект Кольский и подъездная дорога к Центру детского и юношеского туризма «Парус».

В Октябрьском районе обновят участки дорог на улицах Профсоюзов и Коммунны, участок улицы Георгия Седова, улицы Планерной, Старостина, Карла Маркса и улицы Шмидта.

Еще один объект, на который жаловались многие жители, состоит из двух участков: улица Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до проезда «Серпантин») и проспект Героев-североморцев (от проезда «Серпантин» до Верхне-Ростинского шоссе).

- В Ленинском районе планируется обновить два участка на Верхне-Ростинском шоссе и обновить дорогу на улице Карла Либкнехта. На улице Хлобыстова отремонтируют не только дорожное покрытие, но и установят остановочные пункты в районе домов №28/1 и №33, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Также будет отремонтирована дорога у детской поликлиники № 5. Обновят проезжую часть с устройством асфальтобетонного покрытия, тротуаров, ограждений и перил, а территорию озеленят.

В планах также ремонт двух дорог в Росляково - на улицах Молодежной и Советской.

Всего в 2023 году приведут в нормативное состояние более 14 километров дорожного покрытия в рамках нацпроекта.

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