В Мурманске впервые пройдет фестиваль стендап-комедии

С афишей предстоящих мероприятий можно ознакомиться в группе мурманского Дома Молодежи.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске впервые состоится фестиваль стендап-комедии. В течение недели участников, начинающих и опытных стендап-комиков, ждут лекции и мастер-классы, а также импровизационные шоу, концерты и другие мероприятия.
- Посетить фестиваль можно бесплатно, а попробовать свои силы в стендапе могут северяне старше 16 лет, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
С афишей предстоящих мероприятий можно ознакомиться в группе мурманского Дома Молодежи.
Напомним: стала известна дата проведения восьмого Арктического фестиваля «Териберка» в 2023 году.
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