Жильцов муниципальных квартир в Выходном расселили в Мурманск и Молочный

Всего на эти цели выделили 21,3 миллиона рублей, сообщили в минстрое Мурманской области. Фото: minstroy.gov-murman.ru

Со станции Выходной переселили жильцов девяти муниципальных квартир. Теперь северяне будут жить в Мурманске и Молочном.

К расселению приступили в начале 2022 года, а к марту нынешнего года все семьи получили квартиры. Дома, в которых они жили ранее, снесут - на их месте будет идти строительство важного объекта - Мурманского транспортного узла.

Всего на эти цели выделили 21,3 миллиона рублей, сообщили в минстрое Мурманской области.

Напомним: новый терминал аэропорта «Мурманск» могут построить раньше срока.

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