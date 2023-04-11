В развитие промышленности в Мурманской области за год вложили 142 миллиарда рублей

В Мурманской области сохраняется высокий уровень поддержки промышленности. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области сохраняется высокий уровень поддержки промышленности.

- В 2022 году в развитие отраслей вложено порядка 142 миллиарда рублей инвестиций, более половины из них – в обрабатывающие производства. Для стабильного роста и развития промышленного производства необходимо постоянное совершенствование системных стимулирующих мер, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в заседании президиума Госсовета, которое прошло во главе с Владимиром Путиным. Темой стало развитие отечественной промышленности в условиях санкций. Глава страны поставил задачу выйти на устойчивый рост.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru