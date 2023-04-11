В Мурманске женщина уехала на работу и пропала

Уже неделю северянка не выходит на связь с родными. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске пропала 50-летняя местная жительница. 5 апреля Евгения Меренкова уехала на работу из дома на улице Приморской в Росляково. Уже седьмые сутки северянка не выходит на связь.

Всех, кто может помочь с поисками Евгении, просят обратиться в полицию или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас» по телефону 8-911-311-70-20.

Напомним: в районе Африканды пропал мужчина без верхней одежды. Эрик Надрышин ушел из дома в ночь с 8 на 9 апреля.

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