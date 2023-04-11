В Мурманске из-за горящего мусора пострадала машина

Пожар начался на площадке для сбора мусора. Фото: vk.com/murman01

В ночь с 10 на 11 апреля на улице Свердлова в Мурманске произошел пожар: в 4.18 поступило сообщение о распространении огня на площадке для сбора крупно-габаритного мусора у дома №54.

- Сгорел мусор на открытой территории на площади 6 квадратных метров, оплавились два мусорных контейнера и пострадал рядом находящийся легковой автомобиль Renault Logan, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: в Сафоново в ночь с 9 на 10 апреля произошел пожар в гаражно-строительном кооперативе рядом с улицей Панина. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в четыре часа: в одном из гаражей началось возгорание.

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