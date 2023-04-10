В Никеле водитель Renault снес дорожное ограждение

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/pechenga_info

В Никеле произошло ДТП с участием одной машины. В районе дома №9 на улице Бредова водитель Renault не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

- На момент приезда сотрудников ГАИ в машине никого не было, в медицинское учреждение никто не обращался, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним: в Мурманске водитель устроил нелепое ДТП и уехал. Северянин ехал зигзагами.

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