В Мурманскую область спешит похолодание

11 апреля ожидается преимущественно облачная погода и понижение температуры воздуха. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области к середине недели похолодает. 11 апреля ожидается преимущественно облачная погода и понижение температуры воздуха.

- Местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5, при прояснениях -6-11, днем +4+9, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Днем 12 апреля на Кольский полуостров начнет распространятся холодный Арктический антициклон. Днем температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, ночью столбик термометра понизится до -5-10 градусов, местами до -12-17.

Напомним: в Мурманске был побит 19-летний суточный рекорд тепла.

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