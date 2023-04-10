Три браконьера из Мурманской области заплатят 5 миллионов рублей за вылов краба

Трех жителей Кольского района привлекли к уголовной ответственности по части 3 ст. 256 УК РФ за незаконную ловлю камчатского краба. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Трех жителей Кольского района привлекли к уголовной ответственности по части 3 ст. 256 УК РФ за незаконную ловлю камчатского краба.

Так, апреле 2022 года мужчины по предварительному сговору поймали в Мотовском заливе Баренцева моря в районе полуострова Рыбачий 331 особь камчатского краба. Ущерб водным биоресурсам РФ составил 4,75 миллиона рублей.

- Суд признал браконьеров виновным и назначил каждому штраф в размере 100 тысяч рублей. Также мужчинам предстоит возместить причиненный ущерб, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: в Североморске задержали браконьера с камчатским крабом на 2 миллиона рублей.

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