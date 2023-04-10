В центре Мурманска заметили кучу мертвых крыс

В центре Мурманска заметили целое кладбище крыс. Фото: vk.com/murmanskgroup
В центре Мурманска заметили целое кладбище крыс. Мертвые животные лежали на тропинке возле здания «Мурманскводоканала» на улице Дзержинского. Кадрами происшествия поделились в соцсетях.
- Надо избавляться от грызунов, они не один день там лежат. Это наблюдают дети, - пишут Telegram-канале «Мурманск» (18+).
Напомним: в Мурманске ребенок получил удар током по вине коммунальщиков.
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