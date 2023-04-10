Команда школьников из Мурманской области завоевала Большой кубок России «Шаг в будущее»

Также учащиеся 2-7 классов показали достойный результат на XXI Российском соревновании юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР» в городе Реутов. Фото: МКЦ программы «Шаг в будущее» по городу Мурманску.
Большой научно-технологический кубок России «Шаг в будущее» завоевали школьники из Мурманской области на международном форуме научной молодежи в Москве.
Так, мурманчане стали обладателями 11 дипломов победителей и были удостоены специальных наград. Жюри отметило высокий уровень научно-исследовательских проектов и мастерство педагогов.
Также мурманские ребята 2-7 классов показали достойный результат на XXI Российском соревновании юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР» в городе Реутов.
- Столицу Заполярья представляли 18 мурманчан. Из 7 работ от Мурманской области 6 проектов наших школьников были отобраны для участия в Российской выставке юных исследователей, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.
Напомним: Андрей Чибис наградил победителей и призеров конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям».
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