Кольская АЭС: в Мурманской области прошел марафон длиной 54 км

По завершении марафона все спортсмены, показавшие наилучший результат, были отмечены специальными ценными призами. Фото: Кольская АЭС

В минувшие выходные на территории Полярнозоринского и Кандалакшского районов Кольская АЭС, профсоюзная организация предприятия, ЗАО «БиоХимМак» и лыжная марафонская команда «Русская зима» провели лыжный марафон Кандалакша - Полярные Зори.

Преодолеть непростую трассу лыжного марафона Кандалакша - Полярные Зори длиной 54 км заявились более 200 участников из 58 городов РФ и Белоруссии - Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Саратова, Самары, Нижнего Новгорода, Липецка, Республики Карелия, Архангельской и Мурманской областей. Среди них трехкратный серебряный призер Олимпийских игр в г. Сочи Максим Вылегжанин, чемпион лыжного марафона в Италии «Марчалонга-2022» Ермил Вокуев, призер чемпионатов мира по лыжным гонкам 2005-го и 2007 года Николай Панкратов, чемпион мира по биатлону 1983 года Петр Милорадов и другие знаменитые лыжники России.

Фото: Кольская АЭС

- Наша цель — вывести марафон Кандалакша — Полярные Зори на новый уровень, и мы делаем для этого все. В этом году мы наблюдали положительную динамику — число участников заметно выросло по сравнению с прошлым годом. В будущем хотелось бы, чтобы лыжная трасса Кандалакша — Полярные Зори стала более современной. Это позволит привлечь как местных школьников, так и туристов, популяризировать физкультурно-массовые и марафонские движения, — отметил генеральный директор ЗАО «БиоХимМак», владелец команды «Русская зима» Никита Тамм.

Лучшие результаты у мужчин:

1 место - Ермил Вокуев (Сыктывкар), его время 2:23:07;

2 место - Максим Вылегжанин (Ижевск);

3 место - Андрей Краснов (Санкт-Петербург).

Лучшие результаты у женщин:

1 место - Ольга Царева (Сыктывкар), она преодолела дистанцию за 2:48:30;

2 место - Анастасия Власова (Сыктывкар);

3 место - Милена Габушева (Сыктывкар).

Фото: Кольская АЭС

Среди призеров в разных возрастных категориях есть и работники Кольской АЭС:

2 место — Даниил Хулко и Расуль Кильмухаметов, 3 место — Елена Солдатова.

По завершении марафона все спортсмены, показавшие наилучший результат, были отмечены специальными ценными призами.

*Правительство Российской Федерации, власти Арктического региона и такие крупные предприятия, как Кольская АЭС, уделяют большое внимание популяризации спорта среди молодежи. Кольская АЭС поддерживает более 30 видов спорта. На базе первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС функционируют 16 спортивных клубов.

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