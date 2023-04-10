Петербуржец устроил дебош в диско-баре Мурманска

Ночью в Мурманске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в диско-ресторане на улице Марата.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Ночью в Мурманске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в диско-ресторане на улице Марата.
- Росгвардейцы выяснили у работников заведения, что посетитель вел себя агрессивно. Он матерился, размахивал руками, хамил гостям и прекращать свои действия не собирался. Покидать помещение после замечаний он также был не намерен, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.
37-летнего петербуржца, который оказал сопротивление, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время него проводится проверка.
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