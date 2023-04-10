В Мурманске нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны

На место происшествия выезжали специалисты-взрывотехники ОМОН «Медведь» Росгвардии. Фото: Управление Росгвардии по Мурманской области
В Мурманске во время проведения земельных работ на улице Зеленой рабочие обнаружили подозрительный предмет. На место происшествия выезжали специалисты-взрывотехники ОМОН «Медведь» Росгвардии.
- Предмет был конструктивно схож с боеприпасом времен Великой Отечественной войны. Росгвардейцы осмотрели находку и установили, что перед ними артиллерийский 83-миллиметровый снаряд без взрывчатки, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Взрывотехники передали снаряд сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения дальнейшей проверки.
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