Движение на автодороге Р-21 «Кола» ограничат 6 мая из-за мероприятий в Долине Славы

В Мурманской области 6 мая ограничат движение на участках дороги Р-21 «Кола». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области 6 мая ограничат движение на участках дороги Р-21 «Кола». Это связано с проведением праздничных мероприятий в Долине Славы.

Так, путь будет закрыт с 1456 по 1458 километры (с 10.00 до 16.00) для всего транспорта и с 1429 по 1470 километры (с 08.00 до 18.00) для грузовиков, сообщает Мурманскавтодор.

Объехать закрытые участки можно по маршруту: Мурманск - Кола - Верхнетуломский - 130 километр автодороги Р-21 «Кола», подъезд к МАПП «Лотта» - Приречный - Никель - 1547 километр автодороги Р-21 «Кола».

Напомним: организации Мурманской области приглашают на памятные мероприятия в Долину Славы.

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