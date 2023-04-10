Жители Мурманской области могут получить льготы по имущественным налогам

В 2022 году появились дополнительные льготы по транспортному налогу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области можно получить новые льготы по различным видам налогам. Так, с начала года в налоговые органы региона поступило 1,7 тысяч заявлений о предоставлении льготы по транспортному налогу, земельному налогу или налогу на имущество физлиц.

- В прошлом году по налогам за 2021 год более 66 тысячам северянам была предоставлена льгота по транспортному налогу, более 180 тысяч людей получили льготу по налогу на имущество, а льготу по земельному налогу - более 15 тысяч жителей Кольского края, - сообщили в УФНС России по Мурманской области.

В 2022 году появились дополнительные льготы по транспортному налогу. Так, от уплаты налога за 2021 и 2022 годы освобождены мобилизованные северяне, участники СВО и их супруги. Льгота предоставляется на одно транспортное средство с наибольшей мощностью. Более 600 северян уже получили такую льготу.

Также предусмотрены новые льготы по транспортному налогу для одного из родителей (усыновителей, приемных родителей) в семье, имеющей трех и более детей. От налога освобождаются также опекуны совершеннолетних недееспособных граждан и попечители совершеннолетних не полностью дееспособных граждан.

Полный перечень налоговых льгот можно посмотреть на сайте ФНС России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

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