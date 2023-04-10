В районе Африканды пропал мужчина без верхней одежды

Фото: КАНДАЛАКША ОНЛАЙН / vk.com/kandaone

В Мурманской области ищут 52-летнего Эрика Станиславовича Надрышина. Мужчина пропал в ночь с 8 на 9 апреля в районе поселка Африканда, у озера Имандра.

- Вышел из дачного дома без верхней одежды и мобильного телефона, - уточнили в паблике «Кандалакша онлайн» (18+).

Тех, кто видел северянина или имеет какую-либо информацию о пропавшем, просят сообщить по телефону: +7921 041 22 67(круглосуточно).

Напомним: в Мурманске больше месяца ищут пропавшего мужчину. Антон Щербаков ушел из дома 19 февраля.

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