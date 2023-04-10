Житель Ковдора с криминальным прошлым избил племянника

Мужчина избил племянника во время ссоры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области будут судить жителя Ковдора, который 3 апреля жестоко своего несовершеннолетнего племянника. Как сообщили в прокуратуре региона, в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ ( Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий).

- Подозреваемый хорошо известен правоохранительным органам, поскольку в ноябре 2019 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал восьмилетний срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть человека, - сообщили в прокуратуре.

Помимо уголовного дела проводится проверка в отношении родителей пострадавшего мальчика из-за версии об их бездействии.

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