В Сафоново сгорели машина, мотоцикл и гараж

Огонь уничтожил гараж и несколько транспортных средств. Фото: vk.com/sufps48mchs

В Сафоново в ночь с 9 на 10 апреля произошел пожар в гаражно-строительном кооперативе рядом с улицей Панина. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в четыре часа: в одном из гаражей началось возгорание.

- Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Огнем полностью уничтожен один гараж, легковой автомобиль Nissan Serena, мотоцикл и личные вещи. Частично повреждено соседнее одноэтажное бетонное строение, - сообщили в Специальном управлении ФПС №48 МЧС России.

Также из-за огня пострадали деревянный столб и центральная линия электропередач, которые стояли рядом с горящим гаражом.

Напомним: днем 7 апреля в Мурманске случился пожар в ангаре на проспекте Героев-североморцев, 100а. На месте происшествия работали спасатели.

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