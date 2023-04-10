В 2023 году 5700 жителей Мурманской области получили выездную помощь врачей

Врачи выезжают в населенные пункты, чтобы помощь стала доступнее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области организована выездная медицинская помощь, которая охватывает 12 муниципалитетов.

- За первые четыре месяца 2023 года узкие специалисты совершили 158 выездов в 26 населенных пунктов, приняли 5700 северян, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Также в 2022 году были запущены медицинские шаттлы, которые доставляют жителей региона в поликлиники и больницы в других городах Заполярья.

Напомним: лежачим больным и инвалидам-колясочникам в Мурманской области компенсируют проезд до медицинских организаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru