В 2023 году 5700 жителей Мурманской области получили выездную помощь врачей

Врачи выезжают в населенные пункты, чтобы помощь стала доступнее.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Мурманской области организована выездная медицинская помощь, которая охватывает 12 муниципалитетов.
- За первые четыре месяца 2023 года узкие специалисты совершили 158 выездов в 26 населенных пунктов, приняли 5700 северян, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Также в 2022 году были запущены медицинские шаттлы, которые доставляют жителей региона в поликлиники и больницы в других городах Заполярья.
Напомним: лежачим больным и инвалидам-колясочникам в Мурманской области компенсируют проезд до медицинских организаций.
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