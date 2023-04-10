Лежачим больным и инвалидам-колясочникам в Мурманской области компенсируют проезд до медорганизаций

Маломобильным северянам компенсируют проезд до медицинских организаций. Фото: Андрей АБРАМОВ

Губернатор Мурманской области подписал постановление о новой мере социальной поддержке в регионе. Теперь северянам с ограниченными возможностями - лежачим больным и инвалидам-колясочникам - компенсируют затраты на проезд в медицинские организации и обратно.

- Компенсация будет проводиться в размере фактически понесенных расходов. За поддержкой можно будет обратиться в центры социальной поддержки населения по месту жительства, - сообщил Андрей Чибис.

Предельный размер возвращенных средств составит 20 тысяч рублей. Сейчас такая мера поддержки распространяется на беременных и родивших северянок.

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