В Мурманске Chevrolet врезался в столб у железнодорожного переезда

Ранним утром 9 апреля на улице Подгорной в Мурманске произошла авария с участием одной машины. Фото: t.me/murmansk_chp

Ранним утром 9 апреля на улице Подгорной в Мурманске произошла авария с участием одной машины. В районе железнодорожного переезда 32-летний водитель иномарки не справился с управлением.

- В районе дома №132 водитель Chevrolet допустил наезд на столб с электрическим освещением. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

При этом выяснилось, что водитель ездил без страховки, поэтому на него составили административный протокол по

части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует).

Напомним: поздним вечером 4 апреля в Североморске произошло ДТП. В районе дома 11А на улице Гвардейской 34-летний водитель эвакуатора врезался в Renault, сильно повредив его.

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