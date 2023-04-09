Наталья Непряева и Александр Большунов стали победителями Кубка России по лыжным гонкам в Кировске

В Кировске состоялись последние состязания в рамках финального этапа Кубка России по лыжным гонкам. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Кировске состоялись последние состязания в рамках финального этапа Кубка России по лыжным гонкам. 9 апреля женщины преодолевали дистанцию в 10 километров свободным стилем, мужчины -15 километров.

Так, в гонке преследования, мини-туре, спринтерском и общем зачете Кубка России в Кировске победу одержала Наталья Непряева из Архангельской области. Второе место – у Марии Истоминой, а тройку замкнула Вероника Степанова.

Среди мужчин лучшим из лучших стал олимпийский чемпион Александр Большунов. Второе место в общем зачете – у Савелия Коростылева. Бронзовым призером стал Илья Семиков.

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