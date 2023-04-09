На автоподъезде к МАПП «Лотта» введут временные ограничения для водителей

На мостах скорость ограничат до 30 км/ч и 40 км/ч. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Водителей предупреждают о временных ограничениях на автоподъезде к МАПП «Лотта». Они будут действовать на мостах.

- Ограничения будут действовать до момента завершения ремонтных работ, - сообщили в Упрдор «Кола».

Так, через реку Курбыш, на 90-м километре, скорость ограничат до 30 км/ч, а проезжать можно будет машинам не тяжелее 20 тонн и осевой нагрузкой в 8 тонн. Через реку Поло, на 111-м километре, разрешенная скорость составит 40 км/ч, максимально допустимая масса 25 тонн, осевая нагрузка – 8 тонн.

В Мурманской области в этом году обновят участок дороги Умба – Варзуга. Ремонт планируется провести с 104 по 109 километр.

Напомним: в феврале стало известно, что к комплексу по перевалке угля «Лавна» стали строить ближние железнодорожные подходы. На данный момент уложены первые 300 метров полотна на участке железной дороги Мурмаши – Пяйве (23 километр).

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