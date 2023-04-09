В Мурманске открылся первый пункт приема вторсырья за деньги

Жители Мурманска теперь могут сдавать вторсырье за деньги. Фото: "Ситиматик"

В Мурманске заработал первый в Мурманской области и Арктической зоне РФ пункт прием вторсырья за деньги «Вторматик». Северяне могут принести за вознаграждение бумагу, картон и пластик.

- На первом этапе работы экопункт принимает ПЭТ (бутылки прозрачные, коричневые, голубые, белые), ПНД-канистры и ПНД-флаконы из-под воды и масла, твердые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, гофрированный картон. В дальнейшем среди «оплачиваемого» вторсырья появятся текстиль и книги без переплета, - сообщили в минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Пункт приема работает по адресу Кольский проспект, 51. О его открытии стало известно еще весной 2022 года.

Напомним: на территории Контейнер-холла в Мурманске открыл экоель. В ее основе был мусор, который волонтеры собрали на субботниках и во время экоакций с весны по осень 2022 года: паллеты, рейки, буи, морские атрибуты, старые рыболовные сети и пустые пластиковые бутылки.

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