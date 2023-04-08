В Мурманской области предприниматели могут получить гранты на инновационные проекты в сфере IT

Главное условие грантовой программы в том, что проекты должны быть реализованы в Мурманской области. Прием заявок начнется с 15 мая 2023 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Предприниматели из Мурманской области могут получить субсидии на реализацию инновационных проектов в сфере IT. Конкурс проводится по направлениям: «Разработка программного обеспечения», «Прототипирование программного обеспечения» и «Пилотное тестирование инновационного решения».

Поучаствовать в конкурсном отборе смогут предприниматели, физлица и самозанятые. За счет субсидии можно оплатить аренду помещений, купить оборудование, оплатить зарплату работников, осуществлять пусконаладочные работы, пилотные испытания и многое другое.

- Размер субсидии – до двух миллионов рублей, субсидия предоставляется при условии софинансирования получателем не менее 10% суммы расходов на реализацию проекта, - сообщили в минцифры региона.

Главное условие грантовой программы в том, что проекты должны быть реализованы в Мурманской области. Прием заявок начнется с 15 мая.

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