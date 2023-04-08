В 2023 году отремонтируют дорогу Умба-Варзуга

Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту - два года. Фото: vk.com/mintrans_51
В Мурманской области в этом году обновят участок дороги Умба – Варзуга. Ремонт планируется провести с 104 по 109 километр.
- В планах работы по устройству покрытия из щебеночно-песчаных смеси С-2. Дата начала работ - 1 июня, окончание работ по контракту - 21 августа, - сообщили в минтрансе региона.
Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту составляет два года.
Напомним: в Мурманской области до ноября отремонтируют мосты через реки Умболка и Ваенга. Подрядчики уже определены.
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