В 2023 году отремонтируют дорогу Умба-Варзуга

Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту - два года. Фото: vk.com/mintrans_51

В Мурманской области в этом году обновят участок дороги Умба – Варзуга. Ремонт планируется провести с 104 по 109 километр.

- В планах работы по устройству покрытия из щебеночно-песчаных смеси С-2. Дата начала работ - 1 июня, окончание работ по контракту - 21 августа, - сообщили в минтрансе региона.

Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту составляет два года.

Напомним: в Мурманской области до ноября отремонтируют мосты через реки Умболка и Ваенга. Подрядчики уже определены.

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