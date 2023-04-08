Нашли подозрительную сумку. Из торгового центра в Мурманске эвакуировали людей

В здании нашли бесхозную сумку, ее проверяли правоохранители.

В Мурманске 8 апреля из торгового центра «Форум» эвакуировали посетителей. Там сработала пожарная тревога.

- Сначала было голосовое предупреждение через динамики о том, что начинается эвакуация, потом сработала пожарная сигнализация. Примерно минут 20 постояли на улице, потом всех запустили, - рассказала «КП»-Мурманск» одна из работниц ТЦ.

На месте происшествия работали экстренные службы. Очевидцы отмечают, что в здании нашли бесхозную сумку, ее проверяли правоохранители.

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