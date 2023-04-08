Андрей Чибис наградил победителей и призеров конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям»

Евгения Жеребцова представит регион на заключительном этапе конкурса в Санкт-Петербурге. Фото: gov-murman.ru

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в церемонии закрытия регионального этапа всероссийского конкурса работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», наградив победителей и призеров состязания.

- Вы несете огромную ответственность, раскрываете таланты, профориентируете, показываете ребенку, как он может раскрыть свои возможности. Судьбы молодого поколения нашей страны именно в ваших руках – педагогов и наставников. Здорово видеть столько живых, горящих глаз. Спасибо за ваш труд, формирование личностей, которые будут развивать нашу страну, делать ее сильнее, прогрессивнее, – отметила глава региона.

Призерами конкурса стали преподаватель Детской музыкальной школы ЗАТО Заозерск Никита Симагин и тренер-преподаватель мурманской Детской юношеской спортивной школы Вячеслав Бурцев. Они получили премии правительства Мурманской области в 100 тысяч рублей.

Победу в конкурсе профмастерства одержала педагог дополнительного образования центра «Лапландия» Евгения Жеребцова, ей вручили премию в 250 тысяч рублей. Девушка представит регион на заключительном этапе конкурса в Санкт-Петербурге.

Всего в конкурсе приняли участие 40 педагогов из 15 муниципалитетов Заполярья.

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