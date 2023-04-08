В Мурманске вспыхнувший ангар тушили 24 спасателя

Причины пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Днем 7 апреля в Мурманске случился пожар в ангаре на проспекте Героев-Североморцев, 100а. На месте происшествия работали спасатели.

- В 14.23 пожару был присвоен повышенный ранг 1-БИС, в 15.00 пожар был локализован, а в 16.53 потушен полностью. Обгорели и разобраны деревянно-металлические конструкции на общей площади 30 квадратных метров, эвакуированы два автомобиля, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В ликвидации возгорания участвовали 24 человека, 7 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

Напомним: в Мурманской области многодетным семьям бесплатно установят датчики дыма.

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