В Кандалакшском районе появится новое кладбище за 71 миллион рублей

Аукцион на строительство объекта появился на сайте госзакупок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кандалакшском районе построят новое кладбище, которое будет располагаться у поселка Нивский. Соответствующий аукцион на строительство объекта появился на сайте госзакупок.

Всего на стройку выделили 71 миллион рублей. Работы планируется завершить в октябре 2024 года.

Напомним: новый терминал аэропорта «Мурманск» могут построить раньше срока.

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