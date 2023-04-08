Ночью в Мурманске в лобовом ДТП пострадали два человека

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: УГИБДД по МО

Около трех часов ночи 8 апреля в Мурманске произошло серьезное лобовое ДТП. В районе дома №14 на Кольском проспекте столкнулись ВАЗ и Opel.

- Водитель иномарки при движении со стороны улицы Кирова, поворачивая налево на улицу Пономарева, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ и столкнулся с ним, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

В аварии пострадали водитель и пассажир ВАЗА, с травмами их доставили в больницу.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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