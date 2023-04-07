На выходных в Мурманской области сохранится теплая погода

Осадков не будет, днем воздух прогреется до +2+9. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На выходных в Мурманской области ожидается теплая погода. 8 апреля наш регион будет находиться под влиянием периферии циклонической депрессии в Баренцевом море.

- Ожидаются местами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха ночью от +2 до -3, при прояснениях -5-10, днем +4+9 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В воскресенье, 9 апреля, на Кольский полуостров с севера Скандинавии распространится область повышенного атмосферного давления. Осадков не будет, днем воздух прогреется до +2+9.

Напомним: в Мурманске побит 19-летний суточный рекорд тепла. 7 апреля метеостанция зафиксировала +7,6.

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