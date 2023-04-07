Александр Большунов победил в классической гонке Финала Кубка России в Кировске

Впереди еще два дня соревнований. В субботу пройдет спринт на 1,5 километра, в воскресенье - гонка свободным стилем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял первое место в классической гонке на 15 километров на финальном этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Кировске.

Как сообщили в администрации города, спортсмен преодолел дистанцию за 38 минут и 41,5 секунды. Вторым с отставанием в 49 секунд финишировал Илья Семиков. А «бронзу» завоевал Денис Спицов (+1.00,2).

Впереди еще два дня соревнований. В субботу пройдет спринт на 1,5 километра, в воскресенье - гонка свободным стилем.

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