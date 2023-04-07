Вовремя сообразил, что перебежать не успеет. Белый медведь чуть не попал под ледокол «Урал»

Случившееся снял на видео третий помощник капитана судна Ян Рожин.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Белый мишка решил перебежать канал перед идущим ледоколом «Урал» и чуть не угодил под атомоход. Случившееся снял на видео третий помощник капитана судна Ян Рожин.
- К счастью, косолапый вовремя сообразил, что не успеет и вернулся. Атомоход продолжил буксировку теплохода «Иоганн Махмасталь» в направлении северной кромки припая Енисейского залива, а хозяин Арктики выбрал безопасный маршрут, - сообщили в ФГУП «Атомфлот».
Напомним: в Лапландском заповеднике сфотографировали большое стадо оленей.
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