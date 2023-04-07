Вовремя сообразил, что перебежать не успеет. Белый медведь чуть не попал под ледокол «Урал»

Случившееся снял на видео третий помощник капитана судна Ян Рожин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Белый мишка решил перебежать канал перед идущим ледоколом «Урал» и чуть не угодил под атомоход. Случившееся снял на видео третий помощник капитана судна Ян Рожин.

- К счастью, косолапый вовремя сообразил, что не успеет и вернулся. Атомоход продолжил буксировку теплохода «Иоганн Махмасталь» в направлении северной кромки припая Енисейского залива, а хозяин Арктики выбрал безопасный маршрут, - сообщили в ФГУП «Атомфлот».

Напомним: в Лапландском заповеднике сфотографировали большое стадо оленей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru