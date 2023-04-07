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НовостиДом. Семья7 апреля 2023 13:07

Вовремя сообразил, что перебежать не успеет. Белый медведь чуть не попал под ледокол «Урал»

Чуть не попавшего под ледокол «Урал» белого медведя сняли на видео
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Случившееся снял на видео третий помощник капитана судна Ян Рожин.

Случившееся снял на видео третий помощник капитана судна Ян Рожин.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Белый мишка решил перебежать канал перед идущим ледоколом «Урал» и чуть не угодил под атомоход. Случившееся снял на видео третий помощник капитана судна Ян Рожин.

- К счастью, косолапый вовремя сообразил, что не успеет и вернулся. Атомоход продолжил буксировку теплохода «Иоганн Махмасталь» в направлении северной кромки припая Енисейского залива, а хозяин Арктики выбрал безопасный маршрут, - сообщили в ФГУП «Атомфлот».

Напомним: в Лапландском заповеднике сфотографировали большое стадо оленей.

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