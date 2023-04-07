Попавшую в снежный плен по дороге в Териберку спецтехнику сняли на видео

Фото: vk.com/i.murmansk

Когда в Териберке бушевала метель, в снежном плену оказались не только автомобилисты-путешественники, но и сама спецтехника, поспешившая им на выручку.

Так, в сугробах увязли огромные машины, водителям которых пришлось вызволять друг друга из беды посреди непроходимой тундры. Ситуацию сняли на видео.

- На что пришлось идти, чтобы вызволить попавших в териберский плен коммунальщиков. Мощно! - пишут в группе «Мурманск» (18+).

Сейчас дорога в поморское село уже доступна для проезда, ее открыли спустя неделю.

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