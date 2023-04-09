Видео блогера AcademeG про Хибины набрало почти миллион просмотров

Видео про поездку в Заполярье уже появилось на YouTube канале AcademeG и набрало почти миллион просмотров.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В марте блогер AcademeG приехал в Мурманскую область тестировать переделанный под вездеход Bentley. Хибины впечатлили команду своей красотой.
Видео про поездку в Заполярье уже появилось на YouTube канале AcademeG и набрало почти миллион просмотров.
- Благодаря снегу в 1,5-2 метра мы можем испытать, как едут наши ультратанки по снегу любой глубины, - отметил автор видео.
Напомним: блогер из Новосибирска удивился мартовской елке в Мурманске.
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