Внук лауреата Нобелевской премии И. Е. Тамма подарил Кольской АЭС книгу о жизни ученого

Никита Тамм посетили Кольскую АЭС. Фото: Кольская АЭС

Генеральный директор «БиоХимМак», внук лауреата Нобелевской премии по физике Игоря Евгеньевича Тамма, а также владелец команды «Русская зима» Никита Тамм посетил Кольскую АЭС.

Никита Евгеньевич подарил директору Кольской АЭС Василию Омельчуку эксклюзивную документальную книгу, которая содержит воспоминания И. Е. Тамма и других ученых, описывает историю развития атомной науки в Советском Союзе. Книга создана по инициативе Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук к 125-летию академика физико-математических наук И. Е. Тамма.

Владелец команды «Русская зима», основанной в 2019 году для участия в международной марафонской серии Ski Classics, прибыл в арктический регион не просто так. На протяжении трех лет Кольская АЭС, профсоюзная организация предприятия и марафонская команда «Русская зима» проводят лыжный марафон Кандалакша - Полярные Зори.

В эти выходные, 9 апреля, на протяжении примерно пяти часов около 200 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Мурманска, Обнинска, Саратова, Самары, Нижнего Новгорода, Липецка, Республики Карелия преодолеют трассу длиною 54 км Кандалакша - Полярные Зори.

Мы приглашаем болельщиков поддержать сильнейших спортсменов в этом непростом состязании!

Старт: на лыжном стадионе г. Кандалакша в 10.00.

Финиш: на лыжном стадионе г. Полярные Зори в 12.30.

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