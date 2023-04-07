В Мурманске заканчивается голосование за выбор мест для установки новых детских площадок

Всего в голосовании участвует 31 адрес, выбрать можно до трех территорий. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Подходит к концу голосование на портале «Наш Север» за выбор мест по установке новых детских и спортивных площадок в Мурманске. 9 апреля – последний день, когда можно проголосовать.

Принять участие в голосовании может любой мурманчанин, достигший 14 лет. Всего в голосовании участвует 31 адрес, выбрать можно до трех территорий.

- Эту работу в рамках плана «На Севере - жить» и проекта «Наш Мурманск» начали в прошлом году. Установить площадки и благоустроить территории планируется за счет областного и городского бюджетов, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: в Ленинском округе Мурманска появятся новые остановки. Их обустроят на улице Хлобыстова.

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