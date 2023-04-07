На финал Кубка России по лыжным гонкам приедет Олег Матыцин

Кировск примет финальный VIII этап Кубка России по лыжным гонкам, на который приедут многие именитые спортсмены. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Кировск примет финальный VIII этап Кубка России по лыжным гонкам, на который приедут многие именитые спортсмены. В их числе - Александр Большунов, Наталья Непряева, Александр Терентьев, Вероника Степанова и другие.

- Старт соревнованиям 9 апреля дадут министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, - сообщили в правительстве региона.

Напомним: перед соревнованиями Александр Большунов решил отдохнуть в Хибинах вместе с женой и дочкой.

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