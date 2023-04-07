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НовостиСпорт7 апреля 2023 11:51

На финал Кубка России по лыжным гонкам приедет Олег Матыцин

Министр спорта даст старт соревнованиям
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Кировск примет финальный VIII этап Кубка России по лыжным гонкам, на который приедут многие именитые спортсмены.

Кировск примет финальный VIII этап Кубка России по лыжным гонкам, на который приедут многие именитые спортсмены.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Кировск примет финальный VIII этап Кубка России по лыжным гонкам, на который приедут многие именитые спортсмены. В их числе - Александр Большунов, Наталья Непряева, Александр Терентьев, Вероника Степанова и другие.

- Старт соревнованиям 9 апреля дадут министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, - сообщили в правительстве региона.

Напомним: перед соревнованиями Александр Большунов решил отдохнуть в Хибинах вместе с женой и дочкой.

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